أحمد السقا يجهز لـ«العنكبوت»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم المصري أحمد السقا لبطولة عمل سينمائي جديد يحمل اسم “العنكبوت”، حيث أن الفيلم فى مرحلة التحضيرات المبدئية حاليا.

ومن جانبه قال مؤلف العمل محمد ناير في تصرحات صحفية أن العمل ما زال فى مرحلة كتابة السيناريو، حيث انتهى من كتابة نصف مشاهد الفيلم، لافتا إلى أن العمل من نوعية أفلام الأكشن والدراما، ويعتمد على الساسبنس والإثارة .

واشار ناير، الي أن المخرج أحمد نادر جلال يمضى قدما فى ترشيح الأبطال حاليا، خاصة أن الفيلم يعتمد بشكل كبير على تواجد عدد من الممثلين ذى القدرة البدنية والتمثيلية سويا، موضحا أن فريق العمل يعقد جلسات عمل مكثفة للانتهاء من التحضيرات المبدئية من أجل البدء فى التصوير، المقرر له الفترة المقبلة عقب إنهاء التحضيرات والتعاقد مع الأبطال مباشرة .

وكان آخر أفلام السقا “هروب اضطرارى” عام 2018 بطولة أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، روجينا، دينا الشربينى، محمد فراج، أحمد زاهر، باسم سمرة ومحمد شاهين وآخرين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.