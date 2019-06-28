بالصور- ميرندا كير تضع يدها على بطنها وتستعرض حملها

Jun 28, 2019 كشفت الى انها تنتظر طفلها الثالث في آذار الفائت. الحامل عارضة الأزياء الشهيرة ميرندا كير التي خطفت الانظار بإطلالتها خلال حضورها حفل لويس فيتون في لوس انجلوس. Advertisements واختارت “كير” ان ترتدي ثوباً قصيراً، كما رصدتها الكاميرات وهي تضع يدها على بطنها المنتفخ. نذكر ان كير تنتظر طفلها الثاني من زوجها رجل الأعمال الأميركي مؤسس تطبيق سنابشات إيفان شبيغل. “كير” و”شبيغل” تزوجا في ايار 2017 ورُزقا مولودهما الأول “هيرت” في أيار 2018. ميرندا كير كانت زوجة النجم اورلاندو بلوم ولديهما طفل عمره 8 سنوات.







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