بينهنّ سيلين ديون.. نجمات اخترنَ الخروج بالبيجامة وملابس النّوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلفت النّجمات والعارضات، الأنظار دائمًا، بإطلالاتهنّ، والتي قد تتنوّع بين الجذّابة والنّاعمة، والغريبة أيضًا.

ومن بين مختلف التّصاميم، اختارت العديد من النّجمات، الظّهور بالبيجامة، وملابس النّوم في الكثير من المناسبات، ومن خلال مجلة "إل" الفرنسيّة، جلبنا لكِ مجموعة من تلك الإطلالات:

زيندايا

خلال ظهورها في نيويورك مؤخرًا، شوهدت "زيندايا" ببيجامة حمراء منقوشة، ذات بنطلون بتصميم غريب بعض الشيء، ونسّقتها مع بوت بنفس النّقشة، من علامة "فيندي".

سيلينا غوميز

لفتت "سيلينا"، الأنظار خلال حضورها عرض فيلمها الجديد "ذا ديد دونت داي"، في 10 يونيو، حيث ارتدت بيجامة من المخمل الأسود، ذات شورت قصير للغاية، بينما اعتمدت تسريحة، ومكياجًا في غاية الأناقة.

كيارا فيراغني

تتميّز مدوّنة الموضة والجمال، الإيطاليّة "كيارا فيرغاني"، بإطلالتها الشّابّة الجريئة، وخلال حضورها إحدى فعّاليّات أسبوع موضة باريس، اختارت الظّهور بتصميم البيجامة، بتلك الدّرجة المميّزة من الأزرق.

سيلين ديون

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على عكس إطلالاتها بالفساتين، أو بالبنطلونات، اعتمدت "سيلين" إطلالة البيجامة في هذه الصّورة، خلال ظهورها في باريس، واختارتها باللّون الكحليّ، ونسّقت معها حقيبة باللّون السّماويّ، لتتماشى مع البيجامة.

هايلي بالدوين

كثيرًا ما تلفت العارضة "هايلي"، الأنظار بإطلالاتها العصريّة، ذات لمسة من الجرأة. وفي هذه الصّورة، يمكن رؤيتها بفستان أبيض، بدا وكأنّه قميص نوم.

جيجي حديد

لا يختلف اثنان على جاذبيّة "جيجي حديد"، إضافة إلى طابعها الخاصّ، الذي ظهر في هذه الصّورة، حيث بدت أنّها كانت على عجلة من أمرها، وخرجت بالبيجامة، ولكنّها لم تتخل عن ذلك الحذاء الجذّاب.

كيم كارداشيان

تُعدّ الجرأة والغرابة، عنصرًا أساسيًا في إطلالات "كيم". وهذه الإطلالة، هي الدّليل، حيث بدا وكأنّها ترتدي بيبي دول أسود، نسّقته مع جاكيت وحذاء أنيق، من نفس اللّون.