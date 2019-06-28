مراسلات غرامية تبادلها أزنافور بين عامي 1958 و1954 مع حبيبته

يقدم مزاد فرنسي يوم الجمعة 28 يونيو/حزيران الجاري، رسائل غرامية تبادلها المغني والموسيقي الشهير الراحل، شارل أزنافور، مع حسناء كان مغرما بها.
وأعلنت دار المزادات الباريسية "كورنيت دو سانت- سير" أنها ستعرض للجمهور مجموعة مراسلات غرامية تبادلها أزنافور بين عامي 1958 و1954 مع شابة أغرم بها.
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وتحتوي مجموعة المراسلات 42 رسالة و9 بطاقات معايدة بريدية وعدة برقيات، تشكل جميعها 118 صفحة مكتوبة بخط اليد ويقدر سعرها بـ 30 إلى 40 ألف يورو (34 إلى 45 ألف دولار).
وأكد الخبير أوليفييه ديفير أن "مجموعة الرسائل الغرامية الرائعة خطها المغني الذي كان في بداية مسار الشهرة إلى شابة ساحرة الجمال. ويروي لها أزنافور يومياته وتفاصيل بسيطة ويخبرها عن مدى إرهاقه".
وتعود ملكية هذه المراسلات لكلود مايسيا، التي تعرفت على أزنافور عندما كانت في العشرين من العمر في كواليس قاعة "ألامبرا" للحفلات في باريس وهي التي طلبت من دار المزاد عرضها للجمهور.
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