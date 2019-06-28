ابنة مونيكا بيلوتشي .. هل تشبهها؟

لسنوات عديدة، عملت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي مع دار دولتشي أند غابانا عن قرب. وهذا الارث يبدو أنه انتقل اليوم الى ابنتها ديفا كاسيل التي تبلغ من العمر 14 عماً والتي هي ابنة فانسان كاسيل.

تم رصد ديفا في أولى حملتها الاعلانية للدار والتي تمت في احدى الشوارع الايطالية.

وفي التفاصيل التي رصدناها خلف الكواليس، تم تصوير ديفا في سيارة نقل تحتوي على الزهور الملونة بألوان حيوية، وهي تردي فستان أبيض مزين بالدانتيل. وانساب شعرها الأسود بطريقة مميوجة وملفتة.

من هي ديفا كاسيل؟



ديفا كاسيل هي ثمرة زواج مونيكا بيلوتشي وفانسان كاسيل، اللذين لم تعد تربط بينهما أي علاقة. الا أن ذلك لم يمنع فانسان من متابعة مسيرة ابنته المهنية التي على ما يبدو ستكون ناجحة.

من يبحث عن ديفا على مواقع التواصل الاجتماعي، يكتشف أنها غامضة ولا تظهر شيئاً، فعلى حسابها على انستغرام، لديها فقط 4 صور. ديفا تبدو صغيرة جداً ولها أسلوبها الخاص، وقد توارثت عن والدتها الملامح الناعمة والشعر الأسود الطويل، وهذا على مايبدو كان كافياً لجذب الدار الايطالية اليها ولتوقيع عقد معها يبدأ من ربيع 2020.

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