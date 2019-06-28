الفنان أحمد فتحى ينشر على انستغرام صورة بيومي فؤاد في مرحلة الشباب

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القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان أحمد فتحى عبر صفحته على انستغرام صورة للفنان بيومى فؤاد فى مرحلة الشباب وظهر برفقة عدد من اصدقائه وهم يلهون فى البحر.
يذكر ان بيومى فؤاد وأحمد فتحى تربطهما صداقة قوية وجمعهم أكثر من عمل.
ويشارك بيومى فؤاد، في موسم عيد الفطر في أكثر من فيلم، ويظهر في كازابلانكا، مع أمير كرارة وغادة عادل واياد نصار، وتدور احداث الفيلم حول 3 أصدقاء يعملون قراصنة على السفن ويقررون بدء عملية كبرى ويسرقون سفينة بها كمية كبيرة من الألماس، والفيلم للمخرج بيتر ميمي.
كما ينافس ايضا فى عيد الفطر بفيلم سبع البرمبة إمام رامز جلال وجميلة عوض ومحمد ثروت ويقدم دورا كوميديا، حيث تدور الأحداث حول شاب يتقمص اكثر من شخصية ليصل الى قلب الفتاة التى يحبها.
ويشارك بيومى فؤاد كذلك في فيلم محمد حسين الذى يقوم ببطولته محمد سعد .
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