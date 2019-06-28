دويتو أحمد مهنى والعراقى على صابر يتخطى الـ ٢ مليون مشاهدة

بعد نجاح كليب "مارشميلو" أطلق المطرب الشاب أحمد مهنى كليب جديد بعنوان "خربط حياتي" الذي يشاركه بالغناء فيه الملحن والمطرب العراقي على صابر وحقق الدويتو نجاحا كبيرا حيث تخطى حاجز الـ ٢مليون مشاهدة بعد مرور أقل من أسبوع من طرحه علي "يوتيوب" بالإضافة إلي تحقيق ٦ مليون مشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

"خربط حياتي" من كلمات رامي العبودي ولحن على صابر و توزيع عثمان عبود و اخراج مينو .

المعروف إن الفنان علي صابر قام بالتلحين للعديد من النجوم بالعالم العربي منهم ديانا حداد و محمد عساف و ماجد المهندس وغيرهم .

يعتبر "مهنى" اول مطرب مصري يغني باللهجة العراقية مع ملحن و مطرب عراقي كبير على طريقة الديو .

من جانبه أكد "مهنى" ان تجربة الغناء باللهجة العراقية لم تكن سهله وأنه حرص علي خوض التجربة لحبه الشديد للهجة و الموسيقي العراقيه و الخليجية وانه من المقرر ان يقدم العديد من الأعمال بهذه اللهجة خلال الفترة القادمة و توجه " مهنى" بالشكر للجمهور العراقي و الخليجى قائلا : " شرف لي ان اغني لكم بلهجتكم "

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يستعد "مهنى" لطرح أغنية مصرية جديدة بعنوان"الحلوين" مصورة على طريقة الفيديو كليب وذلك خلال الفترة القريبة القادمة وقام بالانتهاء من تصويرها مع المخرج مينو .

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