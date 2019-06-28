حقيقة خطبة ديانا كرزون فى المغرب

القاهرة - لايف ستايل
أحيت المطربة الأردنية ديانا كرزون حفلها بمهرجان موازين بالأمس فى المغرب .
وغنت ديانا كرزون على مدار ساعة أجمل أغانيها ومنها " انسانى ما بنساك ، حلوة يا بلدي "، " أنا لحبيبي " للسيدة فيروز، "حرمت أحبك " للسيدة وردة، إضافة إلى أغنية " تزوج ما قالها لي "، و "جوني مار "، للفنانة المغربية نجاة اعتابو وأغاني أخرى، والمفاجأة هي دعوتها للصحافي خطيبها المفترض لمشاركتها الرقص على المنصة .
ومازح أحد الصحفيين التونسيين ديانا كرزون وطلب يدها خلال المؤتمر والتقطت صور معه مما اعتقد الجميع انها تمت خطبتها .
وعن الزواج والارتباط قالت ديانا إنها مثل أى فتاة تحلم بارتداء الفستان الأبيض وأن تعيش فى سعادة معه لكنها رفضت الزواج السرى ورفضت أيضا بأن يجبرها زوجها على ترك الفن والغناء,
يذكر أن ديانا كرزون طرحت مؤخرا أغنية "فرحتنا الليلة"، وحققت من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات جيدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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