فيلم كفرناحوم يحصد جائزة ميونيخ للسلام

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""الخليج 365"" من بيروت: يستمر نجاح فيلم كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بمزيد من الانتشار العالمي. حيث حصدت من خلاله "جائزة ميونيخ للسلام" لهذا العام إلى جانب المخرج الألماني مايكل بولي هيربيغ. علماً أن مهرجان ميونيخ في ألمانيا، يهدف لتكريم الأفلام الّتي تحمل قيمة فنية بأبعاد إنسانية واجتماعية.

هذا وشكرت "لبكي" الوزير اللبناني السابق زياد بارود الذي تواجد في المهرجان وقدمها لاستلام الجائزة. حيث أعادت نشر تغريدته الذي عبّر فيها عن سعادته للمشاركة بتكريمها.