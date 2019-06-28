هذا ما قاله نبيل الحلفاوي قبل مبارايتي المغرب وتونس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: حرص الفنان نبيل الحلفاوي على توجيه النصيحة لفريقي المنتخب التونسي والمنتخب المغربي، المقرر أن يلعبا اليوم ضمن فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية. وكتب الحلفاوي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "اليوم تخوض تونس اختبارا مرهقا أمام مالي وكذلك المغرب أمام كوت ديفوار. الجولة الماضية لم تكن مقنعة". وتابع "على الفريقين اليوم أن يكونا في الملعب على مستوى لقبيهما. نسور قرطاج وأسود الأطلسي".

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