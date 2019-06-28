محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت الفنانة منة جلال، صباح اليوم الجمعة، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، خبر وفاة خالها "كمال جلال".

وكتبت منة "توفي إلى رحمة الله خالي الغالي كمال جلال إنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن منة جلال هي ابنة الفنانة سعيدة جلال، وخالها هو المطرب الشعبي الكبير شفيق جلال.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منة جلال تعلن وفاة خالها عبر "فيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.