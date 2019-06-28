ظافر العابدين: "ربي احفظ بلدي تونس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
علق الفنان التونسي ظافر العابدين، على الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الخميس، في قلب العاصمة التونسية وأسفر عن وقوع ضحايا.
ونشر "ظافر" علم تونس عبر حسابه على "تويتر"، معلقًا: "ربي احفظ بلدي تونس".
وكان تفجيران انتحاريان، وقعا أمس الخميس، بأحد شوارع العاصمة التونسية، ما أسفر عن وقوع ضحايا.
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