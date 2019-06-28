بعد الحادث الإرهابي.. راغب علامة يدعو لتونس: "حماك الله من المجرمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

علّق المطرب راغب علامة على الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الخميس، في قلب العاصمة التونسية وأسفر عن وقوع ضحايا.

وكتب "راغب" عبر حسابه على "تويتر": "حماكِ الله يا تونس يا زهرة الفن ويا رمز الحب والسلام المملوء برائحة الياسمين".

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وأضاف: "حماكِ الله من أيادي الشريرين والمجرمين، الشر والإجرام سيرتد على من أراد بتونس وشعبها سوءا، حماكم الله يا حبايبي يا توانسة ".

وكان تفجيران انتحاريان، وقعا أمس الخميس، بأحد شوارع العاصمة التونسية، ما أسفر عن وقوع ضحايا.