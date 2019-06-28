بالفيديو| تكريم ماجد المصري عن دوره في "زلزال" بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

كرم المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس، في دورته العشرين، الفنان ماجد المصري عن دوره في مسلسل"زلزال"، وذلك مساء أمس الخميس.

ونشر"ماجد" فيديو خلال تكريمه بتونس عبر حسابه الشخصي على "انستجرام" معلقا: "تكريمي في تونس عن مسلسل زلزال".

"زلزال" عُرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد رمضان وماجد المصري وحلا شيحة وهنادي مهنا ومنى عبدالغني.