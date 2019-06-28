بالفيديو.. أغنية 11 في الملعب تتجاوز الـ 77 ألف مشاهدة

تجاوزت أغنية "11 في الملعب" للمطربة أنغام الذي طرحتها لدعم منتخب الفراعنة حاجز الـ 77 الف مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أن أغنية "11 فى الملعب" من من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع أحمد إبراهيم ومن إخراج عادل جمال.

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