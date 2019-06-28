شاهد.. نهال عنبر في كواليس أغنية مسرحيتها الجديدة "اللي رسمت الطريق"

نشرت الفنانة نهال عنبر، صورة من كواليس أغنية مسرحيتها الجديدة"اللى رسمت الطريق" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت "عنبر" على الصورة قائلة:" تسجيل أغنية مسرحية اللي رسمت الطريق للمجلس القومي للمرأة"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين لها دوام النجاح والتفوق في حياتها الفنية والشخصية. ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل "حكايتي" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، تأليف أحمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.

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