بعد عودة عمرو وردة للمنتخب.. محمود العسيلي يوجه رسالة لجمهوره

وجه الفنان محمود العسيلي، رسالة لجمهوره بعدما تم عاد اللاعب عمرو وردة إلى معسكر المنتخب الوطني من جديد، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتب "العسيلي" في تدوينة عبر صفحتة قائلًا :"هحاول أقولها تاني..

لو كل إنسان شاف الإنسان الآخر زي مابيشوف اللي جوا نفسه نظرته للحياة و البشر هتختلف.. يعني يبرر أخطاء الآخر زي ما بيبرر لنفسه، يقدر ضعف الآخر زيمابيقدر ضعفه، يطلب المغفرة و الفرص التانية للآخر زي مابيطلبها لنفسه كانت حياتنا بقيت مسالمة و بسيطة جدًّا".

ويذكر أنه كان أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عن عودة اللاعب عمرو وردة إلى معسكر المنتخب الوطني، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".