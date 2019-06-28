الليلة.. عرض "أبو كبسولة" على المسرح العائم الكبير

يقام مساء اليوم، الجمعة، العرض المسرحي "أبو كبسولة" على المسرح العائم الكبير بالمنيل، وذلك يوميا في تمام التاسعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر إلى أربعة فئات

وهي ١٠٠،٧٠،٥٠،٣٠

ويذكر أن "أبو كبسولة " بطولة مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد

الشفيع، محمد الكوتى وأبطال فرقة الإسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقى أيمن التركي، أشعار مصطفى أبو سريع ، ديكور وملابس وائل عبدالله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.