الليلة.. عرض "أبو كبسولة" على المسرح العائم الكبير

يقام مساء اليوم، الجمعة، العرض المسرحي "أبو كبسولة" على المسرح العائم الكبير بالمنيل، وذلك يوميا في تمام التاسعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر إلى أربعة فئاتوهي ١٠٠،٧٠،٥٠،٣٠
ويذكر أن "أبو كبسولة " بطولة مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد
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