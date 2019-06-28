بالفيديو.. أغنية "أفريقيا" لمحمد رمضان تتجاوز الـ2 مليون مشاهدة

تجاوزت أغنية "أفريقيا"، للفنان محمد رمضان، حاجز الـ2 مليون و251 ألف مشاهدة، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات العالمي

"يوتيوب".

يشار إلى أن أغنية "أفريقيا" كان سبق أن غناها "رمضان" في حفله على مسرح المنارة

بالتجمع الخامس.

يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح منذ أيام فيديو كليب أغنية "بابا"، كلمات خالد بدران، ألحان وتوزيع رامي المصري، مدير تصوير أحمد عبدالقادر، إخراج أحمد عبدالواحد، إنتاج روتانا.