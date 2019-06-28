أحمد السقا لـ"الوفد": أستعد لتصوير "العنكبوت" قريبًا

أكد الفنان أحمد السقا، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه يستعد الفترة المقبلة لتصوير فيلم "العنكبوت"، وأضاف أن

العمل من نوعية أفلام الأكشن والدراما، ويعتمد على الساسبنس والإثارة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل "ولد الغلابة"، وشاركه البطولة كل من مي عمر، كريم عفيفي، إنجي المقدم، هادي الجيار، إدوارد، إخراج محمد سامي.