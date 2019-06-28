أكد الفنان أحمد السقا، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه يستعد الفترة المقبلة لتصوير فيلم "العنكبوت"، وأضاف أنالعمل من نوعية أفلام الأكشن والدراما، ويعتمد على الساسبنس والإثارة.
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل "ولد الغلابة"، وشاركه البطولة كل من مي عمر، كريم عفيفي، إنجي المقدم، هادي الجيار، إدوارد، إخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا لـ"الوفد": أستعد لتصوير "العنكبوت" قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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