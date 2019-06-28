أنغام تُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في السعودية

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم فى السعودية، بمشاركة المطرب السعودى محمد عبده، وذلك يوم 10 يوليو من الشهر المقبل. من المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، كما أنه من المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل اغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور. يذكر أن آخر أعمال المطربة أنغام أغنية "11 راجل فى الملعب"، لدعم المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى مصر.

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