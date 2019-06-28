يحل أبطال فيلم "الممر"، ضيوف برنامج "الحكاية" الذي يقدمها الإعلامي عمرو أديب، وذلك مساء الأحد، المقبل.
ومن المقرر أن يتحدث نجومالعمل عن كواليس الفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم عيد الفطر، وكيف
ويذكر أن برنامج "الحكاية" يعرض من الجمعة إلى الاثنين على شاشة "MBC مصر" في تمام الساعة العاشرة مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد.. أبطال "الممر" ضيوف عمرو أديب في "الحكاية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.