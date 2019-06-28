الأحد.. أبطال "الممر" ضيوف عمرو أديب في "الحكاية"

يحل أبطال فيلم "الممر"، ضيوف برنامج "الحكاية" الذي يقدمها الإعلامي عمرو أديب، وذلك مساء الأحد، المقبل.

ومن المقرر أن يتحدث نجوم

العمل عن كواليس الفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم عيد الفطر، وكيفتلقوا ردود أفعال الجمهور حوله، وما هو الجديد لديهم.

ويذكر أن برنامج "الحكاية" يعرض من الجمعة إلى الاثنين على شاشة "MBC مصر" في تمام الساعة العاشرة مساءً.