شاهد.. سما المصري تمسح البلاط احتفالا بفوز مصر!

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 12:53 مساءً - تواصل الفنانة سما المصري إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهاتها الغريبة التي تتعمد فيها الإثارة واظهار مفاتنها.
وفي جديدها فقد ظهرت سما المصري في فيديو جديد مرتدية فستان قصير وتمسح البلاط إحتفالًا بفوز منتخب مصر على الكونغو في مباراته الأخيرة بأمم أفريقيا 2019.
وبررت سما المصري ما قامت به في الفيديو بالقول انها تراهنت مع صاحبتها على انها ستمسح البلاط اذا فازت مصر على الكونغو قائلة “مصر كسبت الحمدالله بس انا اتدبست”.
وبينما كانت سما المصري تمسح كانت صاحبتها تقول لها “اغسلي وامسحي يا حبيبتي”.
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