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تامر حسنى ينشر صورة جديدة برفقة الفنان أحمد حلمي

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نشر المطرب تامر حسنى، صورة جديدة له عبر صفحته على إنستغرام برفقة الفنان أحمد حلمى وأحد أصدقائه، بعد أن التقيا به عن طريق الصدفة، وقرروا التقاط صورة معا. 

من ناحية أخرى يواصل أحمد حلمى تصوير دوره فى فيلم خيال المآتة الذى ينوى ان يعود به لجمهوره فى عيد الاضحى ويشاركه البطولة خالد الصاوى ومنة شلبى.

اما تامر حسنى فيستعد للسفر، في جولة غنائية فى أكثر من دولة عربية.

كما يستكمل قريبا تصوير فيلم كل سنة وأنت طيب الذى يتبقى له 10 أيام تصوير، ويشاركه البطولة زينة وخالد الصاوى .

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