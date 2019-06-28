عايدة غنيم تكشف سر رمز 666 في فيلم جديد

القاهرة - لايف ستايل
تقوم الفنانة عايدة غنيم بتصوير دورها في فيلم الرعب "666" الذي يتحدث عن رمز الرقم الموجود في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث عشر.
وتجسد "عايدة" دور مها التي تحاول كشف سر اللغز الذي قلب حياتها رأسا على عقب ويهدد حياة أسرتها بالكامل.
ويشارك عايدة غنيم في البطولة كل من منة عرفة وخدوجة صبري وسامي مغاوري ومحمد سمير وهو من تأليف وإنتاج السيناريست احمد عاشور في اولى تجاربه الانتاجية واخراج وائل عبد القادر.
كذلك تقوم عايدة غنيم باستكمال مشاهدها في فيلم "براءة ريا وسكينة" حيث تلعب فيه دور نبوية مع حورية فرغلى ووفاء عامر واحمد فلوكس من تأليف احمد عاشور واخراج عبد القادر الاطرش وانتاج حلمي شهاب.
يذكر أن عايدة غنيم انتهت من عرض مسرحيتها الجديدة "خليفة" التي يشاركها بطولتها كل من ريكو وآمال رمزي وعبد السلام الدهشان وحمدي بتشان، وتأليف ياسر طنطاوي واخراج محروس عبد الفتاح.
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