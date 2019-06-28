- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 11:50 صباحاً - على هامش وجودها في لبنان التقت ابنة الممثلة صفاء سلطان “أملي” الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.
ونشرت نجيم على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعتها بـ “أملي” ظهرتا فيها بغاية الجمال، ومن الواضح ان هناك علاقة صداقة تجمع نجيم بـ “أملي” ووالدتها.
من ناحية أخرى، تواصل نجيم الاستمتاع بإجازتها إذ نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تغني وترقص مع مجموعة من الأصدقاء على أغنية “يا بتفكر يا بتحس”، وهي الأغنية التي غنتها الفنانة شيرين عبد الوهاب كشارة لمسلسل “خمسة ونص”.
كانت هذه تفاصيل خبر علاقة صداقة تجمع نادين نجيم بـ “أملي” ابنة صفاء سلطان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.