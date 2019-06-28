علاقة صداقة تجمع نادين نجيم بـ “أملي” ابنة صفاء سلطان!

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 11:50 صباحاً - على هامش وجودها في لبنان التقت ابنة الممثلة ​صفاء سلطان​ “أملي” الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​.

ونشرت نجيم على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعتها بـ “أملي” ظهرتا فيها بغاية الجمال، ومن الواضح ان هناك علاقة صداقة تجمع نجيم بـ “أملي” ووالدتها.

من ناحية أخرى، تواصل نجيم الاستمتاع بإجازتها إذ نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تغني وترقص مع مجموعة من الأصدقاء على أغنية “يا بتفكر يا بتحس”، وهي الأغنية التي غنتها الفنانة شيرين عبد الوهاب كشارة لمسلسل “خمسة ونص”.