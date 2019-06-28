ريهام حجاج ترد على انتقادات زواجها من طليق ياسمين عبد العزيز

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 11:50 صباحاً - ردت الممثلة المصرية ​ريهام حجاج​ على تعليق إحدى المتابعات والتي انتقدت فيه زواجها من محمد حلاوة طليق الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​. وعلّقت احدى المتابعات على صورة ريهام مع زوجها قائلة: “من يبني حياته على تعاسة الأخرين لن تدوم سعادته أبدا لأن الحياة دوارة”. بدورها ردّت ريهام عليها بالقول: “والنبي بلاش الأشعار دي. هو انت تعرفينا؟ تعرفي دخليتنا؟ خصوصياتنا؟!! ما تتكلميش عن شيء لا تفقهي عنه حاجة”.

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