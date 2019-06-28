شاهدوا.. تامر حسني يكشف عن أخطر مشهد مع ماجد المصري بقفزهما من الطابق الرابع

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 11:50 صباحاً - كشف الفنان المصري ​تامر حسني​ كواليس تصوير أخطر مشاهد فيلم “​البدلة​” مع الممثل المصري ​ماجد المصري​، عبر فيديو نشره في صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، وتضمن المشهد قفزهما من الطابق الرابع بأحد المراكز التجارية.

ويظهر حسني والمصري وهما يستعدان للقفز، بعد تجهيزات الأمان اللازمة، وتصفيق الناس لهما أثناء التصوير.

وعلّق حسني على الفيديو، قائلاً: “لحد النهاردة مش عارف ازاى نطينا النطة دي من أربع أدوار أنا وماجد وإزا وثقنا في حبل الغسيل اللي كان شايلنا ده، هو كله كان مدروس بصراحة بس خطر برضو كله عشان عيونك أجمهور أعسل”.

يُذكر ان الفيلم سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج محمد جمال العدل، ومن بطولة تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، وماجد المصري.