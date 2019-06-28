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كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 11:50 صباحاً - انطلق موسم الصيف، وبدأت النجمات اللبنانيات والعربيات باختيار ألوانا مفرحة لأزيائهن، تتلاءم مع أجواء الصيف ومناخه، وأبرز هذه الألوان الأحمر والأصفر والبرتقالي وغيرها، بعيدًا عن الألوان الترابية الداكنة.
وفي هذا السياق، شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورة عبر حسابها على “انستغرام” ، ظهرت فيها ترتدي فستاناً قصيرًا أصفر اللون، أظهرها بأبهى حلّة، خلال احيائها احدى سهرات الاعراس في مصر.
وفي المقابل، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة لها عبر حسابها على انستغرام ايضاً، حيث ارتدت فستانًا طويلاً أصفر اللون، قريب من فستان سابا، مع اختلاف الطول والموديل.
صور الفنانتين حصدت تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين الذين عبروا عن حبهم الكبير واعجابهم بالصورتين .
كانت هذه تفاصيل خبر “الأصفر” يجمع نيكول سابا ونسرين طافش.. على من الأجمل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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