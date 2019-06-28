وزيرة الثقافة تفتتح قصر السينما بعد تجديده بحضور نجوم الفن والإعلام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي بعد تجديده، بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما.

واستمر توقف قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي ثلاثة أعوام، وتعيد وزارة الثقافة تشغيل القصر بعد تطويره وإعادة تأهيله.

وتأسس قصر ثقافة السينما عام 1989 وتوقف عن العمل عام 2016 لتطويره وتزويده بوسائل الحماية المدنية فى فترة تولى الراحل الدكتور سيد خطاب رئاسة هيئة قصور الثقافة، واستمرت الهيئة فى إجراء عملية التطوير حيث تم الانتهاء من وضع منظومة الحماية المدنية وتحديث أجهزة العرض به.

وتصل طاقة قصر ثقافة السينما الاستيعابية إلى 244 مشاهدا ويضم دورا أرضيا يحتوي على بلاتوه، غرفة التحكم بالتسجيل الصوتي، 4 مكاتب إدارية، إلى جانب عدد من غرف الخدمات والحماية المدنية، أما الدور الأول مقسم إلى 2 قاعة سينما، غرف التحكم، وقاعة استقبال.

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ويضم الدور الثاني مكتبة عامة، وقاعة سينما، ويحتوي سطح القصر على قاعة سينما صيفية.

ويعد قصر ثقافة السينما إضافة جديدة لبنية الثقافة المصرية وخطوة جديدة على طريق إثراء مجال السينما حيث إنه الوحيد المتخصص نوعيا ويساهم في صناعة وعرض الأفلام.

وأعدت وزارة الثقافة خطة عمل وبرنامج تشغيل لقصر ثقافة السينما عقب تشغيله يشمل دورات تدريبية متخصصة، معرضا شهريا للتصوير الفوتوغرافي يضم لقطات من أعمال أهم واشهر المخرجين، عدة نوادى للسينما العالمية، الأفريقية، اللاتينية، الأوروبية والنادرة ونادى آخر لأفلام التجربة الأولى سواء الروائية والتسجيلية، أمسية أسبوعية بعنوان نجم وندوة، عروضلأفلام مقتبسة من أعمال روائية إلى جانب إنتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية.

كما شارك بحضور الافتتاح عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة الكبيرة لبلبة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثلية رئيس اكاديمية الفنون، والدكتور أحمد عواض والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والفنان شريف باهر، والمصور الكبير محمد بكر ونجله مدير التصوير حسين بكر.