مفاجأة.. قصي خولي أصبح أباً وهذه أول صورة لمولوده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان السوري قصي خولي محبيه، بصورة أثارت جدلاً كبيراً، كشف بها عن أنه أصبح أباً، وذلك على الرغم من أنها لم يكشف عن زواجه من قبل.

الصورة ظهر فيها كف قصي، عليه كف لمولود صغير، وقد ارفقها النجم السوري بتعليق مؤثر كتب فيه: «من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر. بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا “جدك” الله يطول بعمره.. الله يحميلي العميد جونيور.. و لا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي اولادكم جميعاً».

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فانز قصي تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات حملت تهاني للنجم السوري بقدوم مولوده، كما عاتبه الكثيرون على عدم إعلان زواجه، وطالبوا خولي بالكشف عن هوية زوجته، في الوقت الذي تنافس نجوم الوطن العربي بتهنئة قصي، متمنيين لمولوده الصحة والسلامة والحياة السعيدة.

يُذكر أن قصي خولي تألق خلال موسم دراما رمضان في مسلسل «خمسة ونص» أمام النجمين اللبنانية نادين نسيب نجيم، والسوري معتصم النهار، حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً، وحاز على اعجاب المشاهدين، كما اشاد به النقاد.