خيري رمضان ونجوم الإعلام والفن في لقاء «الإعلاميون العرب».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقامت مؤسسة الإعلاميون العرب اللقاء الشهري لها بحضور عدد كبير من نجوم الإعلام والفن والمجتمع.

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وكان من بين الحضور الإعلاميون خيري رمضان، ومني الحسيني، وخالد مهني، وجيلان شرف، وأحمد الكردي ،وحنان الشبيني، ونهال علام، ورانيا سمير، وهند جاد، وفيروز نبيل، وداليا بيبرس، وسمر أباظة، ونهي الملاح، وبسمة الحلو.

ومن الفنانين حضر كل من سامح يسري، ومنى إش إش، وشريف باهر، وسهير رجب، وإيناس المصري، ولمياء صقر، ومن الشخصيات العامة حضر رجل الأعمال محمد عبد الحليم، ود. عادل المصري المستشار السياحي بباريس، ود.شيرين الدرديري، ود. شيماء سراج، ود.مروة مصطفي، وسيدات الأعمال داليا أبو الوفا، وآمال فؤاد، ونيرمين شمس، ولمياء صلاح، وغيرهم.