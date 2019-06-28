تكريم محمد صبحي في صالون الأوبر الثقافي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أهدت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، الفنان القدير محمد صبحي، درع الأوبرا التذكاري تكريماً له وتقديراً لمشواره الفني المضئ، وذلك خلال صالون الأوبرا الثقافي الذي عقد على المسرح الصغير.

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أدار الصالون الثقافي الفنان أمين الصيرفى، بحضور نجوم المسرح ومنهم، سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، والفنانة الكبيرة مديحة حمدي، حيث أستعرض صبحي مسيرته وأهم أعماله، كما تم مناقشة بعض القضايا الفنية والثقافية المعاصرة.

جدير بالذكر أن الفنان المصري محمد صبحي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل بالتدريس ثم تركه ليبدأ مشواره الفني بمصاحبة رفيق دربه الكاتب “لينين الرملي”، وقدم العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية الهادفة منها “أنت حر، الهمجي، البغبغان، تخاريف، الجوكر، رحلة المليون، سنبل بعد المليون، يوميات ونيس، ماما أمريكا، كارمن، لعبة الست، غزل البنات”، وغيرها من الأعمال الناجحة التي أحبها كل محبيه.