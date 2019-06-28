رجال السياسة ونجوم الرياضة فى عزاء والد أحمد حسام ميدو.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عزاء حسام وصفي، لاعب نادي الزمالك، والد أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة، مساء الخميس 27 يونيو.

وشهد العزاءء حضور عدد من نجوم الكرة عماد متعب، وحسام غالي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، ومؤمن زكريا، وأحمد حسن، وعبدالواحد السيد.

كما حضر أحمد فتحي، وإيهاب جلال، ومحمود أبو رجيلة، وسيف زاهر عضو اتحاد الكرة، وأمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك.

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وحضر أيضا جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بالإضافة إلى عدد من الفنانين أبرزهم الفنان عمرو سعد، والفنان أحمد صلاح حسني.

وحسام وصفي والد ميدو عمل مدرباً لكرة القدم في نادي مدينة نصر وهو أول من أكتشف موهبة نجله.

وقد تم تشييع جنازته عقب صلاة عصر الأربعاء في مدينة نصر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الرياضة، ومنهم محمود عبدالرازق “شيكابالا” لاعب الزمالك، عادل مصطفى المدرب العام للمقاصة، وليد ماهر مدرب الناشئين في الأبيض ومحمد صبحي حارس الداخلية الحالي، وعدد كبير من الجماهير.