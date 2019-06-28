نجوم الفن والرياضة في احتفالية وطنية بالشيخ زايد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

توافد نجوم الفن والرياضة والإعلام لإحتفالية وطنية رائعة لرجل الأعمال خالد معتوق، والتي أقيمت في استاد ديونز بالشيخ زايد.

حيث شهد الحفل للمرة الأولي استوديو تحليلي مباشر علي الهواء بقيادة الكابتن خالد بيبو، والكابتن فتحي مبروك، بالإضافة لحضور كبير من نجوم المجتمع في مختلف المجالات.

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وكان من أبرز الحضور الناقد الرياضي محمد الليثي، والاعلامي محمد عامر، الفنان والمذيع خالد عليش، والمطربة حنان، والمطربة هبه يوسف، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نور السيد، والفنان الشاب سعد الحباك.

وقد سادت أجواء الفرحة والمرح لكل الحاضرين في أمسية صيفية حتي الساعات الأولي من صباح يوم الخميس، أمام أكبر شاشة عرض بالشرق الأوسط، وسط تفاعل كبير من الجمهور والنجوم.