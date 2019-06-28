أنغام.. فيديو كليب وألبوم

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد النجمة المصرية أنغام لتصوير أغنية من ألبومها الغنائي الأخير “حالة خاصة جدًا” على طريقة الفيديو كليب.

وعلى صعيد متصل تضع أنغام خلال الفترة المقبلة اللمسات المبدئية لألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال موسم 2020، حيث تتعاون مع العديد من الشعراء والملحنين، فضلا عن تعاونها مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم.

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “حالة خاصة جدًا” يضم 14 أغنية وهي “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”.