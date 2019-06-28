متابعة بتجــــــــرد: “صباح الليل” أول فيلم أردني من نوع “أكشن”، بدأ عرضه الأربعاء 26 حزيران/يونيو في دور السينما الأردنية. كتبت السيناريو له المغنية عايدة الأميركية وأخرجه ناجي سلامة، ومن انتاج شركة فجرنا للإنتاج، وهو من نوع الأفلام البوليسة والمطاردات، ويعزز مفاهيم الخير ويطارد الشر في داخل الإنسان. مدة الفيلم ساعتان ونصف الساعة، ومن بطولة عبدالكريم القواسمي وأنور خليل وابراهيم أبو الخير وسميرة خوري وديانا رحمة ومعتصم فحماوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “صباح الليل” أول فيلم “أكشن” أردني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.