ماجد المهندس يفتتح “إفران”

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد النجم العراقي ماجد المهندس للإطلالة على جمهوره المغربي في حفل افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من “مهرجان إفران الموسيقي الدولي”، المقرر انطلاقه رسميًا مساء الأحد 20 يوليو المقبل، ويستمر على مدار 8 أيام متتالية.

ويضع المهندس لمسته الغنائية للمرة الأولى في المهرجان الموسيقي الأشهر في مدينة إفران الساحلية، وينضم بهذه الإطلالة الى نخبة من النجوم العرب والمغاربة المشاركين هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “أوقعلك عقد” من كلمات محمد الواصف، ألحان علي جاسم وتوزيع أحمد المهندس.