جمهور كارول سماحة ينتظرها بفارغ الصبر في قلعة دمشق

متابعة بتجـــــــــرد: بعدما ردّت النجمة اللبنانية كارول سماحة على بعض المحرّضين ضد حفلتها القريبة في دمشق، وهم أنفسهم الذين اتّهموها بإطلاق مواقف سياسية ضدّ سوريا خلال العام 2016، وهو ما نفته سماحة، كشفت معلومات صحافية خاصة أن العقد الموقّع بين سماحة ورئاسة مهرجان القلعة في دمشق لا يزال قائمًا.

ولم يُفسَخ العقد على الرغم من الحملة التي شُنّت أخيرًا ضد سماحة بأنها غرّدت عام 2016 ضد سوريا، الأمر الذي نفته سماحة أمام جمهور كبير تقدّره ويقدّرها.

وينتظر الجمهور السوري كارول سماحة بفارغ الصبر خلال الحفل المقرر إقامته يوم 13 تموز/يوليو المقبل ضمن فعاليات مهرجان “ليالي قلعة دمشق” في العاصمة السورية دمشق. ويعتبر هذا الحفل الأوّل لـ كارول في سوريا منذ أن عادت الأوضاع إلى طبيعتها المعهودة في البلد.