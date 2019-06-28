هل “فيسبوك” يتنصت على محادثاتنا؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أجاب رئيس تطبيق الصور والفيديوهات، “إنستغرام”، آدم موسيري، عن السؤال الذي يشغل بال كل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وهو: هل “فيسبوك” يتنصت على مستخدميه.

جاءت إجابة موسيري، خلال حوار أجرته معه غايل كينغ، في برنامج “سي بي إس ذيس مورننغ”، التي أكدت له أنها تشعر بالحيرة كلما ظهر أمامها في حسابها على “إنستغرام”، المملوك لشركة “فيسبوك” إعلانا محددا عن منتج ما، بعد أن تحدثت عنه في محادثة خاصة مع أحد أصدقائها وأنها ترغب في شرائه، بحسب مجلة “بيبول” الأمريكية.

وقالت كينغ لـموسيري في سؤالها: “أقسم لك أنني لم أبحث عن المنتج، أعتقد أنكم تتنصتون علينا، وأنا أعلم أنك ستنفي ذلك”.

وكان رد آدم موسيري على غايل كينغ، بأن “فيسبوك” و”إنستغرام” لا يستمعان إلى رغبات مستخدميهما، أو محادثاتهم الخاصة، أو حتى الاطلاع على الرسائل النصية لهم في “الإنبوكس” الخاص بهم.

وفسر موسيري ظهور منشور أمام المستخدم كان تحدث عنه للتو لسببين: أولهما أنه “حظ عاثر” ليس أكثر، والثاني هو أن ذلك المنتج ظل المستخدم يبحث عنه لفترة من الوقت.