واتساب تختبر ميزة جديدة بعد طلب من المستخدمين

Jun 28, 2019
مقالات مختارة: ذكر موقع “ذا فيرج” المتخصص بالأخبار التقنية أن تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري يختبر حاليا ميزة جديدة، بعدما جرى طلبها من جانب عدد كبير من المستخدمين.
وبحسب “كاي نيوز راابيا” فقد أوضح الموقع أن الميزة التجريبية تمكّن المستخدمين من مشاركة منشورات “الحالة” على واتساب مع تطبيقات اجتماعية أخرى، مثل فايسبوك أو إنستغرام أو جي ميل.
وأظهرت صور مسربة أن الميزة تقضي بنشر “الحالة” على واتساب، مع إمكانية مشاركتها مع فايسبوك أو أي تطبيق اجتماعي آخر، وهي الفكرة نفسها التي يعتمدها إنستغرام.
وبحسب الصورة فإن الميزة تتيح تحديد من يمكنه مشاهدة الحالة، سواء: العامة، أو الأصدقاء فقط.
وستظل الخدمتان منفصلتان بالرغم من وجود “رابط مباشر” بين فيسبوك وواتساب، على اعتبار أنهما مملوكان لشركة واحدة.
وكانت إنستغرام أضافت الخاصية نفسها عام 2017، ولاقت إقبالا كبيرا، حيث يستخدمها أكثر من 500 مليون مستخدم بشكل يومي.
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