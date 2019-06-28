قصي خولي في أول تعليق بعد اعلان خبر ولادة ابنه

Jun 28, 2019
في أول تعليق له، شكر الممثل قصي خولي كل من بارك له بعدما كشف بشكل مفاجئ عن كونه أصبح أباً بعد ان تكتم عن اعلان زواجه من قبل.
وكتب “خولي” على حسابه: “شكرًا جزيلا على كل المباركات والمحبة والاهتمام والله يحميكم ويحمي اهلكم وأولادكم جميعا ويلّي لسى الله ما عطاه ان شاء الله بيرزقوا كل الحب للجميع من القلب وبوساتي انا والعميد لعيونكن #عميد_جونيور“.
وكان قصي خولي قد فاجأ الجميع بالاعلان أنه رُزق بمولود أطلق عليه اسم “عميد جونيور”. ولم يكشف قصي عن هوية زوجته حتى الآن.
لقراءة الخبر: بالصورة- قصي خولي يُرزق بطفل بعد اعلان زواجه السري
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