ماغي بوغصن بإطلالة مبهرة أثناء تكريمها في تونس

بعد العمليّة الارهابيّة التي تعرضت لها تونس حيث فجر انتحاريين نفسيهما في هجومين منفصلين استهدفا الشرطة في العاصمة يوم أمس الخميس مما أدى لمقتل رجل أمن وإصابة عدة أشخاص.

ولأن إرادة الحياة أقوى من الارهاب، حضر عدد كبير من النجوم افتتاح فعاليات مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 20 أمس الخميس في تونس حيث تم تكريم عدة وجوه فنية من بينهم النجمة اللبنانية ماغي بوغصن.

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ماغي عبّرت عن فخرها بالتكريم وكتبت على حساباتها على مواقع التواصل: “من قلب تونس العظيمة لحضور فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ٢٠ فخورة بالتكريم من مهرجان عريق ومهم ببلد ما بيعرف إلا الفن والحب والسلام إدارة المهرجان رفضت الخضوع للإرهاب وانتصرت لثقافة السلام الليلة”.

وقد خطفت ماغي الأنظار بإطلالة أنيقة ومبهرة، حيث اختارت لهذه المناسبة ثوباً طويلاً من توقيع المصمم اللبناني العالمي انطوان قارح.

نذكر ان ماغي وصلت الى تونس يوم الأربعاء الفائت لاجل تكريمها عن مجمل أعمالها في المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون بدورته الـ 20 .

نشير ان “بوغصن” كانت قد شاركت في رمضان 2019 بمسلسل يحمل عنوان “بروفا” إخراج رشا شربتجي، تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي إنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان.