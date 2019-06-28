بعد مُصالحتهما.. ناصر القصبي يرفعُ دعوى قضائيّة ضدّ عبدالله السدحان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قام الفنّان السّعوديّ ناصر القصبي، برفع قضيّة ضدّ الفنّان، عبد الله السدحان، لفضّ الشّراكة القائمة بينهما، في شركة الهدف للإنتاج الإعلاميّ.

و حدّدت الدّائرة الثّالثة في المحكمة التّجاريّة بالرياض، يوم الخامس، العاشر من شهر يوليو القادم، موعدًا للنّظر في القضيّة.

وبناءً على رغبة ناصر القصبي، في إنهاء شراكته مع عبدالله السدحان، بشكل قانونيّ، لجأ إلى القضاء، لتسوية هذه المسألة، التي بدا فيها خلاف الطّرفين واضحًا.

وتعود ملكيّة شركة الهدف للإنتاج الإعلاميّ، لكلّ من القصبي، والسدحان، والتي أنتجا من خلالها، مسلسلهما الشّهير "طاش ما طاش"، بأجزائه الـ 18، والذي توقّف إنتاجه عام 2011، بعد انفصال النّجمين فنيًا.

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وبالرّغم من المصالحة بين النّجمين، ناصر القصبي، وعبدالله السدحان، والتي كانت هذا العام برعاية معالي تركي آل الشيخ، وحظيت بتفاعل كبير من الجمهور، الذي أبدى تأييده لرؤية عمل جديد، يجمع رائدي الدراما السّعوديّة، إلا أنّ الأمور لم تستقر على ما يبدو في نصابها الصّحيح، وهذا ما تكشفه الدّعوى القضائيّة بين الفنّانيْن.

وليست هذه القضيّة الأولى مع الفنّانيْن، فقد صدر حكم قبل سنوات، بتغريم الفنّانيْن، عبدالله السدحان، وناصر القصبي، بطلَا مسلسل طاش ما طاش، بمبلغ مليون و300 ألف ريال، لصالح مخرج المسلسل، ومنتجه المنفّذ، عامر الحمود، لاستغلالهما اسم "طاش ما طاش"، من الجزء الثّالث، وحتى الـ 18. وتم تنفيذ الحكم غيابيًا، والحجز على الحسابات البنكيّة، للقصبي، والسدحان.

ومن الجدير بالذّكر، أنّ الفّنانيْن السدحان والقصبي، من أكثر النّجوم تأثيرًا في المجتمع السّعوديّ، وقد شكّلا توأمة لا مثيل لها، وارتبطا فنيًا منذ بدايتهما في الثمانينات، وقدَّما معًا، عدّة أعمال دراميّة، ومسرحية، ولاقت نجاحًا كبيرًا في ذلك الحين.