إجمالي إيرادات "الممر" بعد مرور 3 أسابيع من طرحه تتخطى الـ44 مليون جنيه

حقق فيلم " الممر " بعد 3 أسابيع منذ طرحه بدور السينما فى موسم عيد الفطر إجمالي إيرادات 44 مليونًا و361 ألفا و237 جنيهًا، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعدد من الدول العربية والأوروبية، وسيتم ترجمته إلى أكثر من لغة أهمها الإنجليزية والفرنسية.
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وشارك في بطولة "الممر" أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، وهند صبري، وشريف منير، وانتاج هشام عبد الخالق واخراج شريف عرفة.
وتدور أحداثه عام 1968، في فترة حرب الاستنزاف التي أعقبت هزيمة 67، ومهّدت لانتصارات أكتوبر 73، ويتناول إلى جانب المعسكرات الحربية، الحياة الاجتماعية لأبطاله، ليقدم مزيجًا من القصص الرومانسية، والأكشن والتراجيدي.
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