ياسمينا العلواني تؤكد أن والدها أكبر داعم لها

القاهرة - لايف ستايل
قالت الفنانة ياسمينا العلواني: إن والدها هو أكبر داعم لها، مؤكدة: "هناك عدد كبير من الفنانين الذين دعموني بعد والدي ومنهم النجم هاني شاكر والنجم تامر حسني وايضًا الفنانة نجوى كرم".
وأضافت العلواني في تصريح خاص أن التحضيرات لألبومها الغنائي الأول استغرقت لوقت طويل.
وقالت: "أنا مؤمنة بأن تكون متواجد بعمل قوي ومتميز أفضل من التواجد بعمل ضعيف ، وإن تتأخر أفضل من أن تفشل، لذلك فضلت أن اتخذ الوقت الكامل للتحضير للألبوم وعدم الاستعجال لتقديم أفضل شيء ممكن".
وأضافت: "الحمد لله ردود الأفعال فاقت كل توقعاتي والألبوم حقق نجاحا كبيرا وأعد جمهوري بأن القادم أفضل " .
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