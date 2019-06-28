رامي عياش يقتطعُ من أجره في مهرجان موازين من أجل "أعمال خيرية"

الرباط - لايف ستايل
على هامش مشاركته في "مهرجان موازين الدولي"، تبرّع الفنان اللبنانيّ، رامي عياش، بجزء من أجره، لصالح أعمال خيرية في المغرب.
وتنازل عياش عن أجره، لصالح الأطفال المحرومين من الدراسة في المغرب، تحت إشراف جمعية "عياش الطفولة"، التي يترأسها، والتي تُعنَى بتعليم الأطفال، ودعمهم، لإكمال مشروعهم الدراسي.
وفي سياق مختلف، افتتح النجم اللبناني يوم الثلاثاء، مطعمًا جديدًا بالعاصمة المغربية، الرباط، في حفل عرف حضور مجموعة من الشخصيات العربية والمغربية، أبرزها الفنان اللبناني، وليد توفيق، والمغربية شروق الشلواطي.
يُشار، أن رامي عياش، سيحيي حفلاً غنائيًا، مساء اليوم الخميس، على هامش مشاركته بمهرجان موازين، إذ سيلتقي بجمهوره ،عبر منصّة النهضة.
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رامي عياش يُحيي حفلاً بمهرجان موازين العالمي في المغرب
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