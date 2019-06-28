ماغي بو غصن تدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت تونس الخميس

أعربت الممثلة ماغي بو غصن عن حزنها بسبب الإنفجارين الإرهابيين اللذين ضربا تونس اليوم، وكانت تستعد للمشاركة الليلة في فعاليّات الدورة العشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حيث من المقرّر تكريمها، فوجئت بأنّ الفندق الذي تقيم فيه ويقيم فيه ضيوف المهرجان قريب جداً من شارع الحبيب بو رقيبة حيث وقع أحد الانفجارين.

وطمأنت ماغي جمهورها وقالت "أنا بخير لم أخرج من الفندق اليوم".

وعن إمكانية تأجيل افتتاح المهرجان قالت "لم يبلغنا أحد بشيء من هذا القبيل".

وتابعت "لم يعد لديّ مزاج بأن أرتدي فستاني وأصفف شعري، ما حصل اليوم مؤلم والمزاج في مكانٍ آخر".

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وقالت ماغي إنّها تشعر بالحزن الشديد على تونس، وبالخوف على هذا البلد الذي تمنّت له ولشعبه الأمن والسلام. وقالت إنّها ستعود صباح يوم غدٍ الجمعة إلى بيروت.

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وكانت ماغي قد كتبت بعد وقوع الانفجارين "شو بشع الإرهاب... تونس بلد الجمال والكرم وأهلها طيبين وما بيستاهلوا إلا كل الأمن والأمان والسلام. الله يحميهن".

سيريناي تبدي انزعاجها من قلة احترام الصحافة والإشاعات الغير صحيحة بحقها حيث يتم ربط اسمها باستمرار مع أسماء مختلفة ..

أكدت أنها وحيدة وسعيدة جداً، وأعلنت أنها ستبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يصدر مثل هذه الإشاعات.

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