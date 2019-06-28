"حورية فرغلي" تستعد لتقديم فيلم رعب بعنوان "الوهم"

تعاقدت حورية فرغلى على فيلم سينمائى جديد بعنوان "الوهم" ينتمى لنوعية الرعب والإثارة، وتُجري جلسات عمل بالجهة المنتجة لاختيار مخرج العمل وباقي الأبطال المشاركين بالفيلم.

شاركت فرغلى في موسم رمضان الماضي بمسلسل "مملكة الغجر" مع فيفى عبده، وسامح الصريطى، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد، وآخرين من تأليف محمد الغيطى وإخراج عبدالعزيز حشاد، وتواجدت فى عيد الفطر بفيلم "حملة فرعون" كضيف شرف بشخصيتها الحقيقة.

اقرا ايضاً:

نور فخرى تواصل تصوير مشاهدها في "مملكة الغجر"

Advertisements

"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، محمود عبدالمغني، روبي، مايك تايسون، حمدي الميرغني، ومن إخراج رءوف عبدالعزيز.

قد يهمك ايضاً:

فيفي عبده ترفُض الموت في "مملكة الغجر" وتواصل التصوير

اتهامات السرقة تلاحق فيفي عبده وحورية فرغلي بسبب "مملكة الغجر"