ننشر رسال هيفاء وهبي إلى محمد صلاح بعد هدفه الأول

حقَّق نجم كرة القدم محمد صلاح توقعات النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وأحرز مساء الأربعاء، هدفه الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية لصالح المنتخب الوطني المصري، ووجهت له هيفاء رسالة ذكرته فيها بأنها توقعت أن يحرز هدفا، بعدما صام عن التهديف في المباراة الافتتاحية.

وغرَّدت هيفاء عبر "تويتر" فور انتهاء مباراة المنتخب المصري ونظيره الكونغولي بهدفين دون رد، قائلة، "كنت واثقة ان محمد صلاح هيسجل ويفرّح مصر والعرب كعادته....مبروووووك صلاح، تريزيغيه على الأداء العالمي .. طارق حامد، محمود علاء المحمدي، لعبكم كان كتير حلو.. هنيئًا لكل الأبطال اللي شرفوا مصر الليلة مصر الكونغو".

وأظهرت هيفاء متابعة خاصة للبطولة الأفريقية، ومعرفة بأسماء نجوم الفرق الكروية وصارت تغرد يوميا لدعم المنتخبات العربية المشاركة في فعالياتها وهي منتخبات تونس والجزائر والمغرب، وكتبت بالأمس أنها تتوقع إحراز صلاح لاعب فريق ليفربول ثلاثية.

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وقالت عبر حسابها في موقع "تويتر"، "تتوقعوا مين هيفوز في ماتش مصر الكونغو والنتيجة؟ ومحمد_صلاح هيسجل ولا لأ؟"

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وتابعت قائلة، يا رب الفوز لـ"منتخب مصر بإذن الله وصلاح يسجل هاتريك و يفرحنا كعادته وتريزيغيه يسجل تاني، وقامت بعمل استطلاع رأي أظهر توقاعت فوز مصر بنسبة 74 بالمائة".

وتوقَّعت هيفاء تسجيل محمد صلاح هدف في مباراة الكونغو وحدث، فهل يتحول حسابها على تويتر لمنصة تكشف توقعات مصير المنتخبات العربية؟".

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